BOGOTÁ (ANP/RTR) - Het voetbalelftal van Haïti heeft op het laatste moment het WK-tenue aangepast. Wereldvoetbalbond FIFA had aanpassingen geëist, omdat op het shirt een oorlogsscène uit de onafhankelijkheidsoorlog te zien was, zo meldde fabrikant Saeta.

De fabrikant had met de voetbalbond van Haïti een shirt ontworpen dat de trots, onverzettelijkheid en moed van het Haïtiaanse volk weergaf. Volgens Saeta was het shirt niet bedoeld als een politieke uiting.

"Tijdens de beoordeling heeft FIFA bepaald dat bepaalde elementen anders konden worden geïnterpreteerd en heeft daarom aanpassing geëist", aldus de fabrikant. "Hoewel deze interpretatie verschilt van onze intentie, zijn de shirts aangepast zoals door FIFA gevraagd."

Haïti doet voor het eerst sinds 1974 mee aan het WK. Schotland is zaterdag de eerste tegenstander in de groep. Daarna volgen duels met Brazilië en Marokko.