Jordan Fisher speelt in de Broadwaymusical Purple Rain de rol van The Kid, het personage dat in de film uit 1984 door Prince werd vertolkt. De voorstelling gaat op 12 april 2027 in première, meldt Deadline.

De 32-jarige Amerikaan is onder meer bekend van de series The Flash en She-Ra and the Princesses of Power, waarin hij een stemrol vertolkte. Ook speelde hij eerder al op Broadway in producties als Moulin Rouge!, Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street en Dear Evan Hansen.

Purple Rain, met meer dan twintig hits van Prince, speelt zich af in Minneapolis in 1984. Een jonge artiest genaamd The Kid lijkt de nieuwe ster te worden, totdat zijn verleden alles wat hij heeft opgebouwd dreigt te verpesten. De invulling van de andere rollen in de musical wordt later bekendgemaakt.