De tweede aflevering van het Sinterklaasjournaal heeft dinsdag nog beter gescoord dan de eerste op maandag. Bijna 2,33 miljoen mensen stemden af op het programma om te zien of de nieuwe Sint al te zien was, blijkt uit voorlopige cijfers van het Nationaal Media Onderzoek (NMO).

Maandag zette het programma volgens kijkcijferanalist Tina Nijkamp een kijkcijferrecord neer met 2,30 miljoen kijkers. Ze verwacht dat ook de intocht van zaterdag voor hoge cijfers zal zorgen.

Ook in de tweede aflevering van het Sinterklaasjournaal bleef het voor kijkers gissen wie de nieuwe hoofdrolspeler is. De NTR maakte in september bekend dat dit jaar een nieuwe acteur als de goedheiligman te zien zou zijn. Stefan de Walle vertolkte de rol van de goedheiligman sinds 2011. Hij nam het destijds over van Bram van der Vlugt.