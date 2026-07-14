Jörgen Raymann vond het "doodeng" om na tien jaar afwezigheid weer in het theater te staan. Dat vertelt de komiek en presentator in een interview met Libelle. Raymann staat weer op het podium met de voorstelling Bigi Yari, die in het najaar in première gaat.

"Ik ben vooral heel dankbaar. Echt. Ik heb zware jaren achter de rug, maar het voelt alsof alles langzaam weer op z'n plek valt. Na tien jaar weer het theater induiken, vond ik doodeng", vertelt Raymann, die na het stoppen van zijn tv-programma in 2015 in grote financiële problemen raakte.

Na een aantal succesvolle optredens in Suriname wilde Raymann weer in Nederland gaan optreden. "Dus deed ik eerst één optreden met Bigi Yari in Nederland. Kijken of mensen nog wel op me zaten te wachten. Die avond was meteen uitverkocht. Toen dacht ik: oké, misschien mag ik dit toch nog doen", vertelt hij.

Bubbel

De voorstelling gaat over de behoefte aan verbinding tussen mensen. "Dat is waar mijn show over gaat: kom uit je bubbel, praat met elkaar, zoek overeenkomsten in plaats van verschillen - want die overeenkomsten zijn er meer dan we denken." Zijn typetje Tante Es is er ook bij. "Zij staat nooit tegenover mensen, maar naast ze. Zelfs als ze vilein is, gebeurt dat met liefde."

Inmiddels gaat het weer goed met Raymann (59). "Langzaam vond ik mezelf terug. Via lezingen, het theater; met steun van familie en veel wandelen. Laatst zag ik een zwaan haar jongen voor het eerst het water op begeleiden. Mijn hele dag was goed. Vroeger zat rijkdom voor mij in grote dingen. Ik vloog veel, werkte altijd. Nu vind ik het in zulke momenten."