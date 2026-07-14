De Noorse koning Harald was maandagavond tot tranen toe geroerd tijdens de huldiging van het Noorse voetbalelftal op het koninklijk paleis in Oslo. Op beelden die Noorse media delen, is te zien dat hij spelers en staf geëmotioneerd ontvangt.

De vorst, die bekendstaat als groot sportliefhebber, sprak de selectie ook toe en bedankte alle spelers "voor alles wat we hebben meegemaakt". "Jullie zullen het merken zodra jullie naar buiten stappen: dit is een gebeurtenis die Noorwegen enorm waardeert. Iets wat we allemaal waarderen."

Kort daarna werden de voetballers door tienduizenden Noren onthaald in het centrum van Oslo. Het team werd afgelopen weekend in de kwartfinale van het WK uitgeschakeld door Engeland. Niet eerder kwamen de voetballers zover in het toernooi.