Jorja Smith brengt deze zomer nieuwe muziek uit, zo laat de Britse zangeres weten aan Billboard. Op 21 augustus verschijnt haar nieuwe album What Are the Odds via haar platenlabel FAMM. Bovendien is vandaag het tweede nummer van haar album verschenen: Alive, dat ze samen heeft opgenomen met de Nigeriaanse zanger en songwriter Wizkid. In de bijbehorende videoclip, die is opgenomen in Parijs, geniet het duo van de euforie van een verliefd stel. Het eerste nummer van haar nieuwe album, What's Done Is Done, werd in mei al uitgebracht.

Voor haar nieuwe album werkte Smith opnieuw samen met producer P2J, die haar eerder had geholpen bij haar album Falling or Flying uit 2023. "Dit album is heel organisch tot stand gekomen. Er was nooit een groot plan. Ik maakte gewoon muziek die op dat moment goed voelde", vertelt Smith aan Billboard. "De muziek voelt opbeurend aan, maar de teksten kunnen soms wat melancholisch zijn. Ze gaan over volwassen worden, liefde, verlies, vriendschappen en gaandeweg dingen uitzoeken. Ik ben bij dit album op mijn intuïtie afgegaan, en ik denk dat je dat door het hele album heen kunt horen."

What Are the Odds is het derde studioalbum van Smith en bevat twaalf nummers. Naast Wizkid is ook de Britse rapper Devlin als gastartiest te horen op het album. Tijdens de lancering van haar album op 21 augustus zal Smith in de avond een optreden geven tijdens het Londense festival All Points East, waar ze samen met de Nigeriaanse singer-songwriter Tems de hoofdact is in Victoria Park. Momenteel is de Britse zangeres ook aan het touren. Ze treedt wereldwijd op tijdens verschillende festivals en solo-evenementen, in onder andere Marokko, Mexico, Slowakije, Zuid-Afrika en het Verenigd Koninkrijk.