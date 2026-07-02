BARCELONA (ANP) - De deelnemers aan de Tour de France zijn voor de Sagrada Família in Barcelona gepresenteerd aan duizenden wielerfans. Tijdens de anderhalf uur durende presentatie kwamen alle renners langs, met de ploeg UAE Team Emirates van viervoudig winnaar en titelverdediger Tadej Pogačar als laatste.

De Nederlandse ploeg Visma-Lease a Bike, met tweevoudig winnaar Jonas Vingegaard, kwam als voorlaatste het podium voor de Sagrada Família op. De wereldberoemde basiliek vormde het centrum van de ploegenpresentatie. De renners kwamen aanrijden over de Avinguda de Gaudí vanaf het fraaie voormalige ziekenhuis Sant Pau.

Onder anderen de Spaanse zangeressen Sílvia Pérez Cruz en Lia Kali traden op.