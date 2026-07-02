De Amerikaanse acteur Josh Gad (45) heeft een rol bemachtigd in de prequel van Ocean's 11. Dat meldt Variety op basis van ingewijden.

De acteur voegt zich bij een cast met onder anderen Margot Robbie en Bradley Cooper. Volgens Variety speelt Gad een belangrijke rol in de film, maar verdere details over zijn personage zijn nog niet bekend.

De prequel speelt zich af tijdens de Grand Prix van Monaco in 1962 en volgt de ouders van Danny Ocean, het personage dat in de eerdere Ocean's-films werd gespeeld door George Clooney. Robbie en Cooper vertolken die rollen. Cooper schreef ook het scenario en regisseert de film, die op 25 juni 2027 moet verschijnen.