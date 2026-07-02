AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op het Damrak is donderdag met verlies begonnen. Beleggers bleven voorzichtig na de sterke koersrally in het tweede kwartaal, die volgde op de voorlopige vredesdeal tussen de Verenigde Staten en Iran. Ook wordt gewacht op de kwartaalresultaten van bedrijven, die in de komende weken naar buiten komen. Die geven mogelijk meer duidelijkheid of de aandelenkoersen van sommige bedrijven niet te hard zijn opgelopen.

De Amsterdamse hoofdindex noteerde kort na opening van de markt 0,5 procent lager op 1067,62 punten door stevige koersverliezen van de chipbedrijven ASMI, Besi en ASML. De AEX sloot woensdag al 0,7 procent in de min door winstnemingen in de sterk gestegen chipsector. De MidKap daalde donderdagochtend 0,2 procent tot 1066,04 punten. Frankfurt en Londen verloren tot 0,2 procent. De beurs in Parijs won 0,2 procent.