Josh O'Connor is "zeer vereerd" dat zijn naam genoemd wordt als de potentiële James Bond. "Dat ik tot die categorie word gerekend, is buitengewoon", vertelt de acteur aan de BBC.

"Het is een ongelooflijk bizar moment waarop je jezelf in de arm moet knijpen, dat mijn naam in dezelfde zin wordt genoemd en dat ik voor zoiets in aanmerking kom", aldus O'Connor. Of hij daadwerkelijk in de race is om de nieuwe 007-acteur te worden, wil hij niet zeggen. "Ik moet u helaas zeggen dat ik daar verder niets over te melden heb."

Verschillende vakbladen in Hollywood meldden dat O'Connor samen met Callum Turner en Jack Lowden behoort tot de kanshebbers voor de rol. De aankomende Bondfilm wordt geregisseerd door Denis Villeneuve. Het is nog niet duidelijk wanneer de productie van de film van start gaat en wanneer deze uitkomt.