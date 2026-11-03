Roxeanne en André Hazes hebben de publieksprijs gewonnen bij de Dutch Podcast Awards. De podcast ADHAZES werd bekroond tijdens de awardshow in het Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum.

Broer en zus Hazes zijn eerder dit jaar met de podcast begonnen. Ze vertellen in de afleveringen openhartig over hun jeugd, familieband en dagelijkse leven. Andere genomineerde podcasts voor de publieksprijs waren onder anderen Boekestijn en De Wijk, Dutch Dragons en De Onderwereld.

De categorie Beste Podcast werd gewonnen door Sara de Monchy met De Rolverdeling. In deze podcast volgt Monchy een groep 8-klas tijdens de voorbereidingen op de afscheidsmusical. Thema's als prestatiedruk en kansongelijkheid komen daarin aan bod. De podcast won ook in de categorie Verhalend.

Daphne Brunshoek won de prijs voor Chatcast vermaak met haar podcast Daphne's Hultroepen. Alle geschiedenis ooit werd bekroond in de categorie Informatief. Verder gingen prijzen naar Het beloofde bos, Zolang het leuk is, De Dag, Verhaal Onbekend, Man van weinig woorden, Wtizzut, De ontmaskerde vervalsing en Stoker.