Joss Stone treedt op tijdens WorldPride in Amsterdam

Joss Stone is een van de acts tijdens de WorldPride-concerten op het Museumplein in Amsterdam. De Britse soulzangeres is toegevoegd aan de line-up van het Unity Concert op 4 augustus, heeft de organisatie bekendgemaakt.

Van 4 tot en met 8 augustus vinden op het Museumplein meerdere concerten plaats. Tijdens het Unity Concert worden artiesten begeleid door het New Amsterdam Orchestra en spelen zij onder leiding van dirigent Stephan Geusebroek speciale uitvoeringen van Pride-nummers. Onder anderen Billy Porter, Emma Kok en Berget Lewis staan die avond op het podium.

Op 6 augustus staat het Museumplein in het teken van 25 jaar huwelijk voor koppels van hetzelfde geslacht. Tijdens de Wedding Party XXL zijn er optredens van onder anderen de Vengaboys en technodj KI/KI. Op 8 augustus is het afsluitende concert, waarbij onder anderen Olly Alexander (Years & Years) op het podium verschijnt. De WorldPride Amsterdam wordt muzikaal afgesloten door dj en producer The Blessed Madonna. Voor de drie concerten zijn tickets vereist. Op 5 en 7 augustus vindt Pride Village plaats op het Museumplein, waarvoor geen tickets nodig zijn.

De WorldPride begint op 25 juli. Het is de eerste keer dat Amsterdam gaststad is van het evenement.