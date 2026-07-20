Drugslab Den Haag vermoedelijk voor xtc, verdachten langer vast

DEN HAAG (ANP) - De vier mannen die vrijdag zijn aangehouden voor betrokkenheid bij een groot drugslab in een woonwijk in Den Haag, blijven langer vastzitten. Dat besloot de rechter-commissaris maandag. Vermoedelijk werd in het lab gewerkt aan de grootschalige productie van xtc, meldt het OM.

Het laboratorium in de Meidoornstraat was "volledig in bedrijf" toen de politie vrijdag afkwam op een melding van een vreemde lucht. In het drugslab werden vaten en jerrycans met duizenden liters chemicaliën aangetroffen.

Een 39-jarige man uit Voorburg werd ter plekke aangehouden. Een 34-jarige man werd later op de dag aangehouden bij zijn woning in Voorburg. Vrijdag werden ook een 71-jarige man uit Leiden en een 44-jarige man uit Den Haag aangehouden. Een van de twee was de verhuurder van de loods.

De politie heeft woningen en voertuigen van de verdachten doorzocht. Daarbij vonden ze drugs, drugsafval, een groot geldbedrag en een volledige hennepkwekerij.