Journey-toetsenist noemt Bruce Springsteen 'een vervelende man'

Keyboardspeler Jonathan Cain van de Amerikaanse band Journey vindt dat artiesten zoals Bruce Springsteen zich niet over politiek moeten uitlaten. Hij noemt The Boss zelfs "een vervelende, bittere, oude man" door zijn openlijke kritiek op president Donald Trump.

"Ik ben diehard conservatief", zegt de 76-jarige Cain in de podcast Complete Disaster Network. "En gasten zoals Bruce Springsteen moeten gewoon hun kop houden. Echt, serieus, houd je kop, Bruce." Ook acteur Robert De Niro, net als Springsteen een bekende Trump-criticaster, moet zich volgens Cain koest houden. "Doe gewoon je ding. Ik probeer politiek en mijn muziek altijd gescheiden te houden", stelt de toetsenist van Journey, bekend van de hit Don't Stop Believin'.

Volgens Cain, die getrouwd is met een adviseur van Trump, praat hij juist niet op het podium over zijn politieke voorkeuren. "Ik vond Bruce vroeger leuk, nu is hij gewoon vervelend. Houd ermee op, serieus. Je bent in de Verenigde Staten geboren, toch? Gedraag je daar dan naar", zegt hij over de Born in the U.S.A.-zanger.

Dat nummer uit 1984, een van de grootste hits van Springsteen, gaat over een Vietnamveteraan die terug in de VS maar moeilijk kan aarden. Het is dan ook geen ode aan de Verenigde Staten, wat de titel misschien wel doet vermoeden. Cain noemt het nummer daarom ook een "belediging voor ons land".