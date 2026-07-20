Feyenoorder Hwang vertrekt per direct naar FC Porto

ROTTERDAM (ANP) - Feyenoord heeft afscheid genomen van middenvelder Hwang In-beom. De 29-jarige Zuid-Koreaanse international vertrekt per direct naar de Portugese landskampioen FC Porto. Hij had nog een contract tot de zomer van 2028 in De Kuip.

"Ik kan niet genoeg benadrukken hoe vereerd ik mij heb gevoeld om het shirt van Feyenoord te dragen", zei Hwang op de site van Feyenoord. "Ik ben op veel plekken geweest in mijn carrière, maar Rotterdam en De Kuip zijn speciaal voor mij. Ik zal nooit vergeten hoe ik hier vanaf het eerste moment in de armen ben gesloten. Ik voelde me direct een van jullie en als een van jullie heb ik alles voor Feyenoord gegeven."

Hwang kwam in de zomer van 2024 over van Rode Ster Belgrado. Hij speelde 54 wedstrijden voor Feyenoord en was goed voor vier doelpunten en acht assists. De middenvelder was met zijn land actief op het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico, waar de ploeg werd uitgeschakeld in de groepsfase.