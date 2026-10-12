Het jubileumconcert van John West in december gaat niet door. Dat hebben de zanger en de organisatie van het concert gemeld. De artiest zou op 19 december zijn twintigjarig jubileum vieren.

De annulering is gerelateerd aan het eerder afgelaste concert van René Froger, dat op 18 december zou plaatsvinden. Froger annuleerde zijn show om zijn gezondheid. Beide concerten waren opgezet als een gecombineerde productie, legt de organisatie uit. "Door het wegvallen van het concert van René Froger kan deze gezamenlijke productie niet in de beoogde vorm worden gerealiseerd. Daarmee is het organisatorisch en productioneel ook niet mogelijk om het jubileumconcert van John West op de geplande datum te laten plaatsvinden." Mensen die een kaartje hadden gekocht, krijgen bericht over de verdere afhandeling van de tickets.

Volgens de zanger komt het nieuws ontzettend hard aan. "Twintig jaar artiest zijn en dat mogen vieren in Rotterdam Ahoy was voor mij een droom. Ik keek er enorm naar uit om samen met mijn familie, muzikale vrienden en het publiek een onvergetelijke avond te beleven", zegt John West. "Dat de show onder deze omstandigheden niet door kan gaan, is bijzonder pijnlijk."

Er wordt nog gekeken naar mogelijkheden om het jubileum van West op een later moment alsnog groots te vieren. "Dit jubileum verdient een bijzondere viering en ik hoop dat we daar op een later moment alsnog een passende vorm voor kunnen vinden."