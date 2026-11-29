Judi Dench denkt niet dat ze ooit nog voor plastische chirurgie gaat. The Guardian heeft de 91-jarige Britse actrice een aantal vragen van fans voorgelegd, waaronder de vraag of ze ooit een facelift zou nemen, zoals mediapersoonlijkheid Kris Jenner. "Het is te laat voor me om nu een facelift te nemen", antwoordde Dench. "Het hele gebeuren is afgezakt. Maar wie Kris Jenner ook mag zijn, ik wens haar veel geluk."

Een andere fan vroeg om advies bij de zorg voor diens moeder, die lijdt aan de leeftijdsgebonden oogaandoening maculadegeneratie (LMD). Dench kreeg in 2012 de diagnose LMD, waarbij de gele vlek (macula) in het midden van het netvlies beschadigd raakt, waardoor het zicht ernstig wordt aangetast. Dench is vanwege haar slechte zicht gestopt met acteren.

"Het beste wat je kan doen, is er voor haar zijn", aldus Dench tegen de fan. "Als je met haar de deur uitgaat, beschrijf dan de omgeving. Zeg niet 'er staat daar een leuk huis', maar beschrijf de kleur van de deur en de manier waarop het dak afhelt. Je moet haar ogen zijn, weet je."