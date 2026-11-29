Pedro Pascal heeft in een interview met The New York Times openhartig gesproken over de dood van zijn moeder. De moeder van de 51-jarige acteur overleed in 2000 door zelfdoding. "Ik denk dat haar hart gebroken was en dat ze het niet heeft overleefd", vertelde hij geëmotioneerd.

Volgens de acteur zat het leven van zijn moeder vol ingrijpende gebeurtenissen. Zo was ze een politiek vluchteling, voedde ze twee kinderen op in een nieuw land en keerde ze uiteindelijk terug naar Chili.

De acteur maakte zich in de jaren voor haar dood steeds meer zorgen om zijn moeder. Hij woonde destijds in de Verenigde Staten, terwijl zij in Chili woonde. "We woonden op verschillende continenten en ik probeerde wanhopig een baan te vinden. Een rol in een tv-serie waarmee ik mijn moeder kon laten overkomen naar de Verenigde Staten", zei Pascal.

"Kun je je voorstellen hoeveel pijn het moet doen om de moed te vinden een einde aan je leven te maken?", ging de acteur verder, terwijl zijn stem brak en de tranen in zijn ogen sprongen. "Ik heb daar alleen maar medeleven voor en ik begrijp het ook. Ik weet precies hoe het voelt. En wat ik heb gedaan, is om hulp vragen."