Julia Louis-Dreyfus maakt debuut op Broadway

Julia Louis-Dreyfus maakt dit jaar haar debuut in een productie op Broadway, schrijven vakmedia als Deadline. De actrice gaat spelen in een heropvoering van het stuk Other Desert Cities van Jon Robin Baitz.

De producenten maakten dinsdag de cast voor de productie bekend. Naast Louis-Dreyfus hebben ook Ed Harris, Joe Keery en Allison Janney een rol in het stuk, dat wordt geregisseerd door John Benjamin Hickey. "Ik was verbluft over hoe relevant het stuk nog steeds is, misschien wel meer dan ooit. Het is een ongelooflijk grappig, verrassend en hartverscheurend stuk over een Amerikaans gezin", zegt Hickey. "Om het terug te brengen naar Broadway, met deze fantastische acteurs en een geweldig team, is een droom die uitkomt." Other Desert Cities is vanaf eind september tot en met januari 2027 te zien in het Hudson Theatre.

Het toneelstuk gaat over een kerstbijeenkomst van een familie die wordt verstoord als de dochter vertelt dat zij een onthullend boek heeft geschreven over een familietragedie. De oorspronkelijke productie in 2011 werd onder meer genomineerd voor een Tony Award.