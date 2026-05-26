Waalre vangt tijdelijk 150 asielzoekers op

WAALRE (ANP) - Ongeveer 150 asielzoekers worden tijdelijk opgevangen in het Brabantse Waalre. Ze krijgen van juli tot begin volgend jaar onderdak op een terrein waar vroeger een dierenwinkel zat.

Met de tijdelijke opvang reageert Waalre op een oproep die asielminister Bart van den Brink eind maart had gedaan. Hij vroeg gemeenten om snel meer opvangplekken voor asielzoekers te regelen, om te voorkomen dat mensen op straat komen te staan. Dat dreigt momenteel te gebeuren bij de opvang bij het aanmeldcentrum in Ter Apel.

In een verklaring zegt de burgemeester van Waalre, Marcel Oosterveer (VVD): "Mensen op de vlucht verdienen een veilige plek. Wij voelen ons verantwoordelijk om asielzoekers op een goede manier op te vangen." In 2024 zijn ook asielzoekers op het terrein opgevangen en in 2022 had Waalre ergens anders een noodopvang. Op beide locaties is de opvang volgens de gemeente goed verlopen.

Sinds de oproep van de minister hebben gemeenten ongeveer 2000 tijdelijke plekken voor asielzoekers aangeboden. Dat heeft nog niet geholpen om de druk op Ter Apel te verminderen.

Een van die gemeenten is IJsselstein in de provincie Utrecht. Daar begint woensdag de bouw van een noodopvang voor ongeveer 150 asielzoekers. Zij krijgen een halfjaar onderdak in woonunits die op een veld van voetbalvereniging IJFC worden gezet. Na de aankondiging braken rellen uit. Zo verzamelden enkele tientallen mensen zich begin mei bij het gemeentehuis. Ze beschadigden camera's. Agenten gingen ter plaatse en werden vervolgens met vuurwerk bestookt. Een agent raakte gewond doordat het vuurwerk bij zijn hoofd ontplofte. Ook werden de ruiten van het gemeentehuis en van het Fulco Theater ernaast ingegooid. De relschoppers gooiden vuurwerk naar binnen en schreven met graffiti teksten als 'azc, weg ermee' en 'nee azc!!'.