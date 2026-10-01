Julianne Moore krijgt tijdens de aankomende editie van het filmfestival van Rome een oeuvreprijs uitgereikt. De actrice presenteert op het festival haar nieuwe film The Debut, waarin ze de hoofdrol speelt. Het filmfestival in de Italiaanse hoofdstad vindt plaats van 13 tot en met 25 oktober.

De 65-jarige Moore krijgt de prijs volgens Variety uit handen van collega Jesse Eisenberg, met wie ze samen in de door hem geregisseerde film The Debut speelt. Eerder werkten zij al samen aan de film When You Finish Saving the World uit 2022. Dit was Eisenbergs regiedebuut.

Moore werd in haar carrière vijf keer genomineerd voor een Oscar en verzilverde haar nominatie in 2015 met haar hoofdrol in Still Alice. Met diezelfde film won ze dat jaar ook de BAFTA voor beste hoofdrolspeelster en een van haar twee Golden Globes.