Koningin Máxima hoopt dat gesprekken over schulden vaker en sneller gevoerd worden bij medewerkers van de Nationale Politie. Als erevoorzitter van Stichting Financieel Gezond Nederland (SFGN) ziet zij dat een aantal vaste gebeurtenissen vaak voor financiële problemen zorgen, zoals een echtscheiding of een zieke partner.

Medewerkers van de politie moeten het volgens de beroepsrichtlijn melden als ze problematische schulden hebben, maar doen dat vaak niet. Volgens Martine Heister, directeur Dienst HRM Politie, en Judith Eleveld, voorzitter Landelijk Overleg Sociale Fondsen politie, denken veel van hen ten onrechte dat een melding kan leiden tot ontslag. Eleveld wijst daarnaast op het stigma dat ligt op het hebben van schulden.

Heister benadrukt dat dat "een broodjeaapverhaal" is. "Als je je probleem deelt, ben je minder grijpbaar voor de buitenwereld", aldus Heister. Ze verwijst naar het risico van mensen met geldproblemen om in de criminaliteit te belanden.

Andere aanpak

Volgens Heister en Eleveld komen sommige jonge medewerkers in de problemen met hun zorgverzekering. "Vroeger was er een regeling en werd de zorgverzekering direct betaald door ons, maar tegenwoordig moeten medewerkers het betalen", aldus Heister. Volgens haar wordt het pas laat gesignaleerd als de verzekering niet wordt betaald.

De koningin vroeg zich daarop af of de Nationale Politie zou kunnen onderhandelen over voordelige tarieven en een nieuwe regeling zou kunnen treffen waarbij de zorgverzekering opnieuw door de werkgever wordt betaald. Daarnaast wees ze erop dat schulden bij jongeren om een andere aanpak vragen dan schulden bij ouderen.

Máxima was donderdag bij de Politieacademie in Apeldoorn voor een werkbezoek aan de Nationale Politie. Het bezoek stond in het teken van financiële gezondheid en goed werkgeverschap.