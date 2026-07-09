Actrice Julianne Nicholson keert in het tweede seizoen van de HBO-serie Task terug als Lori Ross, het personage dat zij eerder speelde in de veelgeprezen misdaadserie Mare of Easttown. Dat heeft HBO bekendgemaakt.

Met de terugkeer van Nicholson wordt bevestigd dat beide series zich in hetzelfde fictieve universum afspelen. Zowel Task als Mare of Easttown is bedacht door scenarist Brad Ingelsby en spelen zich af in Delaware County, nabij Philadelphia.

Hoe Lori Ross in het nieuwe seizoen van Task wordt geïntroduceerd, houdt HBO nog geheim. In het eerste seizoen van Mare of Easttown, met Kate Winslet in de hoofdrol, was Lori de beste vriendin van rechercheur Mare Sheehan.

Nicholson won in 2022 een Emmy voor haar rol in Mare of Easttown. In het tweede seizoen van Task speelt Mark Ruffalo opnieuw de hoofdrol als FBI-agent Tom Brandis.