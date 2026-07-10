DEN HAAG/ROTTERDAM/AMSTERDAM (ANP) - De ME heeft in Den Haag, Rotterdam en Amsterdam ingegrepen na onrust die ontstond na de met 2-0 verloren WK-wedstrijd van Marokko tegen Frankrijk. In de Haagse Schilderswijk werd de politie op en rond de Vaillantlaan en de Hoefkade bekogeld met glazen flesjes en werd onder meer "Alle joden zijn homo's" gescandeerd.

Kort na 01.00 uur waarschuwde de politie dat ze geweld zou inzetten als mensen niet zouden weggaan van de kruising Vaillantlaan en Hoefkade. De ME trad daarbij op om groepen uiteen te jagen, zag een ANP-verslaggever. Volgens een ANP-fotograaf zijn meerdere mensen aangehouden.

Rond de 1e Middellandstraat in Rotterdam bleven nog enkele honderden mensen hangen nadat door buurtvaders was opgeroepen om te vertrekken. Rond 01.30 uur hebben zo'n vijftien busjes en een linie ME de aanwezigen door Rotterdam-West verspreid, zag een ANP-verslaggever. Volgens de politie werden ze met eieren bekogeld toen ze tussen de mensen liepen.

Op beelden van AT5 is te zien dat de ME ook in Amsterdam Nieuw-West heeft ingegrepen.