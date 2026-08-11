Julie Andrews zal niet te zien zijn in een derde deel van The Princess Diaries. Dat vertelt de 90-jarige ster in gesprek met The Hollywood Reporter. "De waarheid is dat ik daar nu inmiddels voorbij ben", zegt Andrews tegen het blad. "Ik ben niet helemaal met pensioen. Maar ik doe wel ander werk dan vroeger. Ik schrijf nu boeken, ik spreek podcasts in. Ik denk niet dat ik deel moet uitmaken van de derde film."

Andrews acht de kans dat zij nog voor de camera gaat staan klein. "Het is niet dat ik er niet meer enthousiast voor word", zegt ze. "Maar het voelt niet alsof ik nu deel moet uitmaken van deze film." De actrice stelt wel nieuwsgierig te zijn waar het verhaal heengaat.

The Princess Diaries gaat over de Amerikaanse Mia, die erachter komt dat ze de kroonprinses is van het fictieve Europese koninkrijk Genovia. Andrews speelt haar grootmoeder. De films zijn gebaseerd op de boeken van schrijfster Meg Cabot en waren een grote hit in de bioscopen. Het eerste deel kwam uit in 2001, in 2004 volgde de sequel.

Het derde deel is al jaren in ontwikkeling. Andrews had eerder al laten doorschemeren dat zij zichzelf eigenlijk te oud vond om de rol nogmaals op te pakken. Het is niet bekend wanneer The Princess Diaries 3 klaar moet zijn.