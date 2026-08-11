Prinses Amalia heeft dinsdagavond in Aken het litteken laten zien dat ze overhield aan de val van haar paard vorig jaar. Dat is te zien op beelden die koningshuisverslaggever Rick Evers deelt op Instagram. De oudste dochter van koning Willem-Alexander is in de Duitse stad bij de opening van de FEI Wereldkampioenschappen paardensport.

Toen de prinses aankwam, toonde ze het litteken op haar linkerbovenarm. Ze verscheen op de loper in een mouwloze witte jurk met groene strepen en groene accessoires.

Amalia is dinsdag niet de enige koninklijke gast op het evenement in Aken. Ook de Deense koningin Mary en prinses Benedikte zijn erbij, evenals prinses Elena, de zus van de Spaanse koning Felipe. Daarnaast is Zara Tindall, de dochter van de Britse prinses Anne, aanwezig. Tijdens de opening presenteren onder meer de koninklijke stallen van Nederland, Denemarken en Groot-Brittannië zich.

Stallen

Eerder op de dag was Amalia al te vinden op het Allianz Park in Aken, waar ze een rondleiding kreeg door de stallen en zich tussen de paarden begaf. De prinses zei een groot paardenliefhebber te zijn. "Het is een passie die je moet hebben, ik kan het ook niet uitleggen", vertelde ze tegen de aanwezige pers. Ook zei ze zich te verheugen op het avondprogramma.

De prinses brak vorig jaar in juni een bovenarm na een val van haar eigen paard Mojito. Daarna werd ze geopereerd in het UMC Utrecht en moest ze enige tijd met haar arm in een sling lopen.