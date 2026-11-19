Jurre Geluk denkt dat er nog veel te winnen valt op het gebied van hiv-preventie. Dat zegt de presentator in een reactie op nieuws over het gestegen aantal nieuwe hiv-diagnoses in Nederland. In gesprek met het ANP laat hij weten met enige zorgen te kijken naar de cijfers.

De presentator maakte voor Spuiten en Slikken een tweedelige YouTube-serie, PrEPtalk, over de hiv-preventiepil PrEP. Die serie was deels ingegeven door de stijging in hiv-diagnoses in de afgelopen jaren. "Dat was zeker voor ons een aanleiding om de serie te maken. Ook omdat de doelgroep van Spuiten en Slikken voor een heel groot gedeelte jong is", zegt hij.

Donderdag meldde Stichting hiv monitoring (SHM) dat het aantal nieuwe hiv-diagnoses in 2025 opnieuw is gestegen. Het aantal diagnoses daalde jarenlang, maar is de afgelopen vier jaar weer toegenomen. De laatste jaren steeg het aantal diagnoses bij mensen geboren in of na 1990, en volgens SHM is gerichte preventie onder jongeren nodig.

De presentator denkt dat het goed is om überhaupt iets te maken in het kader van voorlichting. "Er was denk ik niet heel veel voor de hand liggende informatie die leuk is om te zien", zegt Geluk. Volgens hem laat het feit dat de video's die hij heeft gemaakt goed werden bekeken ook zien dat daar wel interesse voor is. "Ik denk verder dat toch de schakel gemaakt moet worden naar wat het waard is om je te beschermen. Soms zeg ik iets van: het hoeft maar één keer mis te gaan. Wat is dat nou waard ten opzichte van wat moeite doen bij de huisarts?"