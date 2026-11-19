ZESIT (ANP) - Het aantal leden van de KNVB is voor het eerst in vijf jaar licht gedaald. Dat staat in het jaarverslag van de Nederlandse voetbalbond over 2025/2026, dat donderdag is gepubliceerd.

In vergelijking met vorig jaar zijn er 1450 leden minder. Dat maakt dat nu 1.260.517 mensen lid zijn van de voetbalbond. Dat is iets minder dan het recordaantal van 1.261.967 van een jaar eerder. Over de periode van 2022/2026 is er volgens de KNVB sprake van een toename van 5,7 procent en van 68.343 leden.

De afname komt door minder leden bij de pupillen, zowel bij de jongens als de meisjes. In totaal zijn er 4891 pupillen minder. Bij de senioren en junioren constateert de voetbalbond een lichte groei.