De jury in de misbruikzaak tegen Russell Brand is dinsdag begonnen met het beraad over zijn schuld of onschuld, melden Britse media waaronder de BBC. De 51-jarige Britse acteur en komiek staat in Londen terecht voor drie verkrachtingen, drie aanrandingen en een poging tot onzedelijke aanranding.

De aanklachten zijn gebaseerd op beschuldigingen van zes vrouwen en gaan over vermeende incidenten tussen 1999 en 2009. Brand heeft alle beschuldigingen ontkend.

Het proces bij het Southwark Crown Court begon half oktober. Brand verklaarde tijdens zijn getuigenis dat hij in het verleden "geobsedeerd" was door seks, maar dat er altijd sprake was van wederzijdse instemming.

De juryleden beoordelen op basis van het bewijsmateriaal en de getuigenverklaringen of Brand schuldig is. Als de jury hem schuldig bevindt, bepaalt de rechter welke straf hij krijgt.