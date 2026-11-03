DEN HAAG (ANP) - Het kabinet wil een half jaar eerder dan gepland ervoor zorgen dat bedrijven en bijvoorbeeld woningbouwprojecten met een kleine stikstofuitstoot geen vergunning hoeven aan te vragen. Dat schrijft minister Jaimi van Essen (Landbouw, D66) in de brief over stikstof. Hij wil dit per 1 juli 2027 mogelijk maken.

Het gaat om het verhogen van de zogenoemde rekenkundige ondergrens (RKO). Dit kan volgens Van Essen onder een aantal voorwaarden, zoals het vastleggen van de stikstofdoelen in de wet. Dat wetsvoorstel stuurt hij ook dinsdag naar de Kamer. Ook wijst hij op het pakket aan maatregelen om stikstof te verminderen, dat heeft hij nu verder uitgewerkt.

Zo mag het aantal geiten, kalveren en vleeskoeien niet stijgen. Het aantal varkens, koeien en kippen in Nederland is al beperkt met een stelsel van dierrechten. Voor geiten moet er ook zo'n stelsel komen, heeft het kabinet al eerder bekendgemaakt. Ook wil Van Essen vastleggen dat er niet heel veel kleine projecten na elkaar toestemming krijgen, om te voorkomen dat er alsnog een grote hoeveelheid stikstof wordt uitgestoten.

Met het verhogen van de ondergrens zouden ook veel PAS-melders, bedrijven die onder het oude stikstofbeleid uit 2015 geen vergunning nodig hadden, geholpen zijn. Juridische experts vrezen dat een rechter korte metten maakt met die hogere ondergrens, net zoals de Raad van State deed met die uitzondering voor melders.

Van Essen schrijft echter dat hij verwacht dat met alle beschreven voorwaarden "de juridische risico's zijn ondervangen en de RKO verantwoord kan worden ingevoerd".