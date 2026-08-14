Justen de Wildt heeft vrijdag een Platina Plaat gekregen omdat zijn lied Cheerio meer dan 20 miljoen keer gestreamd is.

De artiest deelt op Instagram het trotse bericht met een blije foto. "Ongelofelijk trots op wat wij als TEAM neerzetten, maar nog trotser op jullie die dit waarmaken en streamen! LOVEYULLIE!!", schrijft hij.

Cheerio was de eerste nummer 1-hit die De Wildt in zijn carrière scoorde. Het lied belandde in mei bovenaan de Single Top 100.

De Wildt wordt door veel volgers en collega's, zoals Jan Smit en Mart Hoogkamer, gefeliciteerd met zijn behaalde mijlpaal.