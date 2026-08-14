Netflix gaat twee studio's sluiten waar games worden ontwikkeld voor het platform. Het gaat om Night School in Hollywood en Moonloot in Helsinki. Volgens Amerikaanse media zegt Netflix dat de dienst "efficiënter en strategischer wil handelen op het gebied van gaming".

Netflix breidde in 2021 uit met een game-afdeling onder druk van investeerders. Night School was de eerste ontwikkelaar die Netflix toen kocht. Het bedrijf uit Hollywood ontwikkelde recent nog het horrorspel Unhinged, dat volgens Netflix-CEO Greg Peters in juli "solide cijfers" liet zien.

Het is niet bekend hoeveel medewerkers hun baan verliezen. Netflix sloot eerder al drie andere studio's: Boss Fight Entertainment, Spry Fox en Team Blue.