Justen de Wildt scoort eerste nummer 1-hit

Justen de Wildt heeft voor het eerst in zijn carrière een nummer 1-hit te pakken. De Nederlandse zanger staat deze week bovenaan de Single Top 100 met zijn nummer Cheerio, meldt samensteller GfK.

Het nummer is sinds half april aan een flinke opmars bezig. Toen kwam het nieuw binnen op de 60e plaats en begin mei drong het lied door tot de top 10. De afgelopen drie weken stond het nummer steeds op de derde plek.

Achter Cheerio maken Jij Hebt Mij van Kevin en Roxy Dekker en Moët Dat Nou van Robert van Hemert & Donnie de top 3 compleet. De Bankzitters zijn met Multimiljonair de hoogste nieuwkomer in de lijst, op de zesde plaats. Ook Olivia Rodrigo komt met haar nieuwste nummer the cure binnen in de Single Top 100, op plek 16. Het officiële WK-nummer van Shakira en Burna Boy, dat half mei verscheen, neemt in de eerste week een 35e plaats in.

Single Top 100 week 22

(notering, tussen haakjes notering vorige week, artiest, titel, o.b.v. Singles Top 100 samengesteld door GfK Dutch Charts)

1. (3) Justen de Wildt - Cheerio

2. (2) Kevin feat. Roxy Dekker - Jij Hebt Mij

3. (4) Robert van Hemert & Donnie - Moët Dat Nou

4. (1) Noano & Lil Kleine - Ewa Safi

5. (14) ANOTR feat. 54 Ultra - Talk To You

6. (-) Bankzitters - Multimiljonair

7. (16) The Bausa - Magnetic

8. (5) Lil Kleine, Samuel Welten & De Amsterdamse Zomer - Maak Me Nou Niet Gek

9. (6) Michael Jackson - Billie Jean

10. (11) Frsh, KM & LA$$A - Bare Minimum (Starboy)