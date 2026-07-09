Justin Baldoni en zijn vrouw Emily hebben zich voor het eerst sinds het einde van de rechtszaak tegen Blake Lively publiekelijk uitgelaten over de zaak. De acteur en regisseur deelde een video van vijf minuten waarin hij onder meer uitlegt waarom hij zich de afgelopen jaren niet naar buiten trad.

Lively en Baldoni waren de afgelopen twee jaar verwikkeld in een juridische strijd. De actrice beschuldigde Baldoni, die als regisseur en acteur met haar samenwerkte voor de film It Ends With Us, van seksuele intimidatie. Baldoni diende op zijn beurt een tegenaanklacht in voor smaad. De zaak eindigde eerder dit jaar in een schikking.

In zijn video zegt Baldoni dat hij eerder van zich wilde laten horen, maar het niet als het goede moment voelde. Zijn vrouw Emily sprak onder meer over het "onrecht en de pijn" die zij in de afgelopen jaren hebben gevoeld. "We hebben met zoveel zaken geworsteld", zegt ze onder meer. "Er valt zoveel te verwerken. We hebben als gezin veel trauma moeten verwerken, wat het ook moeilijk maakt om erover te praten." Baldoni voegde eraan toe dat hij het rechtssysteem "gewoon zijn gang wilde laten gaan".

"We zijn aan het helen", zei de acteur verder. Volgens hem moesten hij en zijn vrouw opnieuw bepalen wat belangrijk voor ze is en noemde zijn kinderen, vrienden en gemeenschap. Aan het einde van de video zegt het stel dat er "nog veel meer te zeggen" valt, maar dat ze zich voor nu richten op "herstel, tijd met hun kinderen doorbrengen en genieten van het leven."