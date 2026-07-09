De Efteling opent in 2029 een nieuwe attractie, Missie Luminar. Deze zogenoemde 'suspended launch coaster' wordt de eerste achtbaan ooit in zijn soort voor het sprookjespark in Kaatsheuvel, maakte de Efteling donderdag bekend.

Bij de achtbaan bevinden de voertuigen zich onder de rails en worden ze bij de start op hoge snelheid gelanceerd. De rit duurt ruim twee minuten en heeft als doel "het doorbreken van de lichtbarrière", aldus het park in een toelichting. Rondom de attractie, die vlakbij de hoofdingang wordt gerealiseerd, wordt het park aangekleed in de sfeer van "wonderlijke natuurfenomenen, experimenten en ontdekkingsreizen van de 19e eeuw".

De topsnelheid van de achtbaan loopt op 80 kilometer per uur, "maar gaat voor je gevoel misschien nog sneller", zegt algemeen directeur Fons Jurgens van de Efteling. "Het wordt uniek en bijzonder, ook vanwege de locatie. Missie Luminar is een toevoeging aan het themagebied Het Eiland van de vijf Zintuigen. Bezoekers zien de voorbijrazende voertuigen meteen bij binnenkomst, wanneer zij hun dag in de Efteling beginnen."