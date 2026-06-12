Justin Baldoni moet juridische kosten Blake Lively betalen

Justin Baldoni moet de juridische kosten van Blake Lively betalen in de smaadzaak die hij tegen haar had aangespannen. Een schadevergoeding voor vermeende geleden reputatieschade mag ze van de rechtbank alleen niet op hem verhalen, meldden Amerikaanse media vrijdag.

Vorige maand schikten Baldoni en Lively in hun langlopende conflict. De actrice beschuldigde de regisseur en acteur van de film It Ends With Us, waarin ze samen speelden, eind 2024 van seksuele intimidatie. Hij diende een tegenaanklacht van smaad in, die in juni vorig jaar werd afgewezen.

De actrice zette daarna echter door met een verzoek om schadevergoeding in de smaadzaak van Baldoni, maar krijgt dus alleen haar juridische kosten vergoed. Volgens The Hollywood Reporter zou het een bedrag met zes nullen kunnen worden, gezien de topadvocaten die Lively in de arm had genomen.

Volgens Amerikaanse media werd er bij de schikking die Baldoni en Lively, die samenwerkten aan de film It Ends With Us, troffen geen geld uitgekeerd.