TORONTO (ANP) - Middenvelder Thomas Partey kan niet met Ghana meespelen in de eerste groepswedstrijd van het WK. Canada heeft hem de toegang tot het land geweigerd. Wereldvoetbalbond FIFA bevestigt aan persbureau Reuters dat Partey geen visum heeft gekregen.

"FIFA kan bevestigen dat speler Thomas Partey niet van het trainingskamp van Ghana in Boston (VS) naar Canada kan reizen voor de wedstrijd tegen Panama op woensdag 17 juni, omdat zijn visumaanvraag door de Canadese overheid is afgewezen", meldt de bond.

Volgens The Athletic mag Partey Canada niet in, omdat hij vorige zomer in Engeland is aangeklaagd voor vijf verkrachtingen en een aanranding. De Ghanees speelde toen voor Arsenal. Inmiddels staat hij onder contract bij Villarreal.

Beschuldigingen

De 32-jarige Partey bevindt zich sinds begin juni met de Ghanese ploeg in de Verenigde Staten en kan wel meespelen in de wedstrijden tegen Engeland en Kroatië, die op Amerikaans grondgebied worden afgewerkt (Foxborough en Philadelphia).

De Ghanese international bepleitte in september vorig jaar zijn onschuld voor een rechtbank in Londen. Er zijn beschuldigingen tegen hem van verkrachting en aanranding van drie vrouwen in de periode tussen april 2021 en 2022. Hij werd op borgtocht vrijgelaten in afwachting van zijn proces, dat gepland staat voor november 2026.