Justin Bieber treedt mogelijk op tijdens halftime-show finale WK

Justin Bieber treedt mogelijk op tijdens de halftime-show bij de finale van het WK voetbal, meldt TMZ. Volgens de entertainmentwebsite voert de zanger momenteel gesprekken over een optreden op 19 juli in het MetLife Stadium in East Rutherford.

Volgens TMZ waren Bieber en zijn vrouw Hailey een paar weken geleden nog aanwezig bij de openingsceremonie van het WK.

Tot nu toe was al bekend dat Madonna, Shakira en K-popgroep BTS optreden in de rust van de WK-finale. Het is de eerste keer dat er een halftime-show zal zijn tijdens de finale van het WK voetbal.

FIFA-baas Gianni Infantino beloofde bij televisiezender Fox "de meest onvergetelijke show ooit". Ook zei hij dat er in de komende dagen nog iemand aangekondigd zou worden die tijdens de show in actie komt.