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AEX-index begint met winst, chipbedrijven tonen herstel

03 jul , 9:14Zakelijk
anp030726065 1
ANP
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AMSTERDAM (ANP) - De AEX-index op het Damrak is vrijdag met winst begonnen. Vooral de chipbedrijven ASMI, Besi en ASML werden opgepikt na de zware koersverliezen een dag eerder. Ook op de Aziatische markten veerden de chipbedrijven op na de verkoopgolf in de sector op donderdag. Beleggers moeten het verder stellen zonder richting uit de Verenigde Staten. De Amerikaanse beurzen blijven vrijdag dicht in verband met de viering van Onafhankelijkheidsdag op 4 juli.
De Amsterdamse hoofdindex noteerde kort na opening van de markt 0,5 procent hoger op 1077,62 punten. De AEX sloot donderdag een fractie lager door koersverliezen tot bijna 7 procent voor ASML, ASMI en Besi. De Nederlandse chipbedrijven stegen nu tot ruim 2 procent. De MidKap klom ook 0,5 procent, tot 1082,05 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs wonnen tot 0,8 procent.
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