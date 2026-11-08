Justin Timberlake heeft duidelijk gemaakt dat zijn grote hit What Goes Around...Comes Around niet over zijn ex-vriendin Britney Spears gaat. "Misschien moet ik op dit punt een gerucht uit de wereld helpen dat al eeuwen rondgaat, het is namelijk niet mijn eigen verhaal", verklaart de zanger in de YouTube-serie Re-Rank over het nummer.

"Het is eigenlijk een persoonlijk verhaal van een vriend. Ik heb toestemming gevraagd", gaat de 45-jarige zanger verder over het break-upnummer. "Hij zat er middenin en vertelde me wat er gebeurd was, en ik vroeg: 'Vind je het erg als ik hierover schrijf?'" Het was volgens Timberlake de vriend die de tekst "what goes around comes around" uitsprak, wat uiteindelijk de titel van het nummer werd.

Fans dachten dat het nummer uit 2006 over zijn ex-vriendin ging, omdat het enkele jaren na de breuk uitkwam en gaat over vreemdgaan en een gebroken hart. De twee supersterren waren van 1999 tot 2002 samen. Direct na de breuk bracht Timberlake al het nummer Cry Me a River uit, wat suggereerde dat Spears vreemd zou zijn gegaan. What Goes Around...Comes Around werd gezien als de opvolger daarvan.