BERLIJN (ANP/DPA) - De Duitse vakbond IG Metall heeft werknemers van een Mercedes-Benz-fabriek in Berlijn opgeroepen om maandagochtend het werk neer te leggen. De vakbond is niet tevreden over het verloop van de onderhandelingen voor een nieuwe cao in de metaalelektroindustrie.

"De werkgevers houden vast aan hun negatieve bod en klagen over de stakingen tot nu toe. Maar de oplossing voor het loonconflict ligt in een redelijk loonbod van de werkgevers", zei de woordvoerder van de grootste vakbond van Duitsland.

Ook in de derde onderhandelingsronde is geen akkoord bereikt. IG Metall eist een loonsverhoging van 5 procent. Tijdens de vorige onderhandelingsronde boden werkgevers een kleinere loonsverhoging in 2028 en een eenmalige uitkering.

De Duitse vakbond riep vorige week ook al op tot stakingen bij meer dan 2000 bedrijfslocaties in heel Duitsland vanwege de vastgelopen cao-onderhandelingen in de Duitse metaalelektroindustrie.