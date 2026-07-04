Met de tijdelijke komst van Klaasje Meijer als vervanger van de zwangere Marthe De Pillecyn heeft K3 sinds eind mei "de gekste samenstelling" ooit, vindt zangeres Julia Boschman. Van 2015 tot en met 2021 zat de Nederlandse Klaasje bij de Belgische formatie. Daarna werd ze opgevolgd door haar landgenote Julia.

"Ze kwam af en toe naar een show kijken, wat ik superlief vond, maar nu zijn we ook echt collega's", zegt Julia in het Vlaamse weekblad Dag Allemaal. "Klaasje is lekker gek, ik denk dat we daarom zo goed matchen. Wij met z'n drieën, dat is de gekste K3-samenstelling ooit, vind ik."

Ook Hanne Verbruggen, die sinds 2015 deel uitmaakt van K3, is positief over haar tijdelijke komst. "We hebben een hechte band, want ik heb zes jaar met haar op een podium gestaan, lief en leed gedeeld, en alles meegemaakt vanaf het begin. Dus nu is het alsof er niets veranderd is, en dat is gek", stelt ze. "Ik vind het ook superleuk dat Julia en Klaasje goed overeenkomen. Als ik ze samen hoor lachen, geeft me dat een fijn gevoel."

Klaasje stopte in 2021 als zangeres van K3, omdat ze een andere uitdaging zocht. Hanne en Julia gaan voorlopig nog wel even door, zeggen de Belgische en Nederlandse zangeres. "Ik zou het moeilijk vinden mocht K3 nu al stoppen voor mij. Dat is omdat ik het nog zo graag doe", zegt Hanne. "Ik zou zelfs wat jaloers zijn als K3 verder zou gaan zonder mij." Ook Julia denkt nog lang niet aan stoppen. "Geen zorgen."