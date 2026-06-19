K3 verovert eerste plaats in Foute 1500 van Qmusic

K3 staat dit jaar op de eerste plaats van de Foute 1500 van Qmusic. Luisteraars van de zender kozen Oya Lélé als het allerbeste foute nummer ooit gemaakt, werd vrijdag bekend bij de ontknoping van de lijst.

De Belgische meidengroep dankt haar topnotering mede dankzij de recente reünieconcerten van K3 Originals. Vorig jaar stond Oya Lélé nog op de vijfde plaats. De nummer 1 van toen, Rainbow in the Sky van Paul Elstak, eindigde nu tweede en Cheerio van Justen de Wildt completeert de top 3. Hij is ook meteen de hoogste debutant.

ABBA is met twintig noteringen de meest vertegenwoordigde act in de Foute 1500, op de voet gevolgd door André Hazes sr. met zestien hits. Guus Meeuwis, Marco Borsato en Jan Smit hebben elk veertien noteringen.