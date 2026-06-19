Gijselhart van De Graafschap naar La Liga-club Deportivo

DOETINCHEM (ANP) - Teun Gijselhart verruilt de Keuken Kampioen Divisie voor La Liga in Spanje. De 21-jarige middenvelder van De Graafschap tekende een contract tot de zomer van 2030 bij Deportivo de La Coruña. Dat maakte de Spaanse club bekend. Deportivo keert komend seizoen na een afwezigheid van acht jaar terug op het hoogste niveau.

Gijselhart kwam afgelopen seizoen tot 39 officiële wedstrijden voor eerstedivisionist De Graafschap, waar hij sinds 2025 speelt. Eerder speelde hij drie wedstrijden voor PEC Zwolle in de Eredivisie. De middenvelder stond nog tot medio 2028 onder contract in Doetinchem.