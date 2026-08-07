K3 vindt het belangrijk dat de groep aanwezig was tijdens Pride in Amsterdam. Dat zeggen Hanne Verbruggen en Klaasje Meijer in een interview met de Vlaamse krant HLN, nadat op sociale media kritiek was ontstaan op het optreden van de groep tijdens de Amsterdamse Canal Pride afgelopen zaterdag.

Op sociale media vonden sommige mensen dat een groep met veel jonge fans niet thuishoort op Pride. Verbruggen is het daar niet mee eens. "Juist voor kinderen is het belangrijk dat wij daar staan. Iedereen mag gezien worden", zegt ze. "Wij zingen over alle kleuren van de regenboog, over verdraagzaamheid, elkaar aanvaarden zoals je bent en lief zijn voor elkaar. Op Pride vier je de liefde, ongeacht in welke vorm. Dan vind ik het eigenlijk heel logisch dat wij daar staan."

Meijer noemt het optreden tijdens de Canal Parade een bijzondere ervaring. "Het was een grote verrassing, want we hadden onze komst niet aangekondigd", vertelt ze. "Ik vond het uniek om samen met honderdduizenden mensen de liefde te vieren in mijn thuisland."

De groep voer tijdens de botenparade mee door de Amsterdamse grachten en bracht onder meer de nummers Alle kleuren en Kuma hé ten gehore.