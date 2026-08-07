LA VOULTE-SUR-RHÔNE (ANP) - Wielrenster Anna van der Breggen gaat niet meer van start in de zevende etappe van de Tour de France Femmes. Haar ploeg SD Worx-Protime meldt dat de 36-jarige renster de Tour verlaat en rust neemt.

Van der Breggen, eerder dit jaar tweede in de Vuelta en derde in de Giro, was in het algemeen klassement gezakt naar de 28e plaats op ruim 17 minuten van geletruidraagster Marlen Reusser uit Zwitserland.

"Vanaf de eerste rit voelde Anna zich niet optimaal", zegt sportief manager Danny Stam. "We bleven hopen dat ze zich tijdens de ronde beter zou gaan voelen, maar die verbetering bleef uit. Daarom hebben we beslist om geen onnodige risico's te nemen en haar nu de nodige rust te gunnen."