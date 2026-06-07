K3 heeft K3 zondag succes gewenst voor het allerlaatste reünieconcert dat de originele leden van de Belgische meidengroep geven in Antwerpen. Op Instagram wensen de huidige K3-zangeressen de oorspronkelijke leden "heel veel toi toi toi" toe.

"Dankjewel voor al jullie prachtige jaren als K3", zegt de Nederlandse Julia Boschman. Haar collega en landgenoot Klaasje Meijer, die tijdelijk invalt voor de Belgische Marthe De Pillecyn, bedankt Karen Damen, Kristel Verbeke en Kathleen Aerts "in het bijzonder voor deze prachtige musical". Ze bedoelt daarmee de voorstelling Doornroosje, waarin de huidige K3-leden te zien zijn. "We willen jullie heel veel succes wensen met de aller-allerlaatste", waarop Hanne Verbruggen een handkus blaast.

De originele K3-leden Karen, Kristel en Kathleen begonnen afgelopen najaar als K3 Originals aan een reeks reünieconcerten in Antwerpen en Rotterdam. In totaal traden zij bijna vijftig keer op.