Downtown, de nieuwe film van regisseur Michiel van Erp, beleeft eind juni de wereldpremière op het beroemde lhbtiq+-festival Frameline in San Francisco. De film wordt op 21 juni voor het eerst publiekelijk vertoond in het monumentale Castro Theatre. Scenarist Frank Houtappels en producenten Maarten Swart en Monique Busman zijn bij de vertoning aanwezig.

In de film blikken drie oude vrienden terug op de aidstijd in Amsterdam in de jaren tachtig. De hoofdrollen worden gespeeld door Hans Kesting, Yorick van Wageningen, Roeland Fernhout, Daniel Cornelissen, Thor Braun en Sebastiän Mrkvicka.

Het is niet de eerste Nederlandse film die op Frameline wordt vertoond. Vier jaar geleden beleefde ook het drama El Houb van Shariff Nasr en acteur Fahd Larhzaoui in San Francisco de wereldpremière .

Downtown opent op 25 september ook de 46e editie van het Nederlands Film Festival in Utrecht. De week daarna is de film in heel Nederland in de bioscopen te zien.