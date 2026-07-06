K3-zangeres Hanne Verbruggen is opnieuw in verwachting. De zangeres deelt maandag op Instagram een foto waarop een echo te zien is.

De 32-jarige Verbruggen heeft al een zoon. Onlangs zei ze in een interview met Het Laatste Nieuws nog te twijfelen of ze nog een keer moeder zou willen worden.

Ook K3-collega Marthe De Pillecyn is momenteel in verwachting van haar tweede kindje. Zij wordt vervangen door Klaasje Meijer.

In 2022 moest Verbruggen ook met zwangerschapsverlof. Diede van den Heuvel kwam toen een aantal keer in actie als invaller.