Een verdachte moet op 26 augustus voor de rechter verschijnen wegens een doodsbedreiging aan het adres van schrijfster Lale Gül. Dat bevestigt Gül maandag aan het ANP. De politierechter behandelt de zaak in Utrecht.

Volgens Gül ontving zij de bedreiging via Instagram na een bericht dat zij plaatste over stijgend antisemitisme. De afzender zou onder meer hebben geschreven dat zij "binnenkort doorzeefd" zou worden.

"Ik vind het enorm belastend en mentaal zwaar voor mezelf dat er elke keer iemand is die me bedreigingen stuurt om een mening op tv", zegt Gül. "Ik weet nooit hoe serieus ik dat moet nemen, en bewust en onbewust ga ik toch weer allerlei aanpassingen maken in mijn leven daardoor. Je leeft beperkter dan anderen. Het gaat onder je huid zitten. Ik hoop dat er een dag komt dat ik er volledig van af ben en mensen normaal doen."

Spreekrecht

Uit een brief van het Openbaar Ministerie aan Gül, die het ANP heeft ingezien, blijkt dat de verdachte wordt vervolgd voor bedreiging met een misdrijf tegen het leven gericht en zware mishandeling. Gül zegt dat zij tijdens de zitting gebruik zal maken van haar spreekrecht.

Advocaat Peter Plasman laat aan het ANP weten dat waarschijnlijk nog meer soortgelijke strafzaken volgen. "Nu denk ik drie of vier, maar het kunnen er nog meer worden", zegt hij. Volgens Plasman liggen die zaken al langer bij justitie.

Gül brak in 2021 door met haar autobiografische roman Ik ga leven. De schrijfster en opiniemaker wordt al jaren regelmatig bedreigd vanwege haar publieke optredens en standpunten.